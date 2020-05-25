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В Киеве мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал это на видео

25 мая, 10:53

Тина Наринецкая

Мужчина продавал порнографию с ребенком

В Киеве, где жертвами 41-летнего педофила стали девять девочек, задержали мужчину, который насиловал 13-летнего мальчика и снимал детскую порнографию. Жертвой насильника оказался его крестник, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

28-летний задержанный оказался уроженцем Волынской области. Он не только издевался над ребенком, но и зарабатывал на этом. Порнографию с мальчиком мужчина продавал в интернете.

"Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 УК Украины. По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток", – рассказали в прокуратуре.

Теперь задержанному грозит от 10 до 12 лет за решеткой.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянина.

Подобный случай произошел и в Ровенской области. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Также напомним, что недавно Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

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Киев суд прокуратура задержание изнасилование мужчина педофилия мальчик порнография

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