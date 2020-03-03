Тайно насиловал: на Черниговщине 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянина

Сайту "Сегодня" стали известны подробности чрезвычайного события, которое произошло в Борзнянском районе Черниговской области. Там 13-летняя девочка забеременела от 58-летнего мужчины. Об этом случае стало известно после того, как ребенок обратился к врачам, которые и диагностировали интересное положение у несовершеннолетней.

Как рассказали нам источники в полиции, девочку на протяжении долгого времени насиловал 58-летний местный житель, в итоге она забеременела.

"Что касается личности подозреваемого в педофилии, то, как ни парадоксально, он – примерный семьянин, у него есть семья. О девочке есть информация, что у нее имеются признаки психических отклонений. Зачастую педофилы именно таких и выбирают себе в жертвы", – рассказали нам источники в полиции.

В свою очередь в администрации района, где проживает семья девочки, нам сообщили, что на учете в каких-либо соцслужбах ни ребенок, ни ее родственники не находились.

Жители села, где это произошло, в шоке от случившегося. По их словам, мужчина – сосед семьи девочки.

"Все село в шоке от происшедшего. Мужчина, которого полиция задержала по подозрению в изнасиловании до этого характеризовался положительно, работал трактористом, время от времени оказывал транспортные услуги населению. Девочке 13 лет, растет в хорошей семье. Находится на индивидуальном обучении. Ее семья и этот мужчина – соседи. В селе сейчас полиция, мы шокированы из-за происшедшего", – рассказали нам в сельсовете. В тренде Совбез ООН обсудит ситуацию в Крыму: названа дата заседания

В Черниговском облглавке полиции уточнили, что по факту ЧП открыто уголовное производство. Если вину мужчины докажет суд, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее под Ровно школьница забеременела от своего отчима. Детали жуткого скандала с изнасилованием стали известны, когда семиклассница София, которая учится в интернате, стала носить одежду больших размеров и заметно поправилась.

А тем временем Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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