ФОТОФАКТ. В Киеве мужчина прыгнул с высотки с парашютом и повис на столбе
Горе-экстремал выбрал для прыжка 30-этажное здание
На Харьковском шоссе, 19 в Днепровском районе Киева экстремал решил испытать судьбу и прыгнул с парашютом с многоэтажки, однако "приземлился" на фонарном столбе.
Как сообщает "Информатор", 36-летний любитель острых ощущений прыгнул с 30-этажного дома, но неправильно рассчитал траекторию, зависнув на столбе. Чтобы спасти горе-экстремала, очевидцам пришлось обратиться за помощью к спасателям.
К счастью, обошлось без пострадавших. После того, как мужчину сняли со столба, он ушел домой.
Напомним, на прошлой неделе мужчина с мачете бегал по улице и нападал на прохожих на столичной Русановке средь бела дня.
Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева в жилом доме по адресу ул. Стальского, 30 прогремел мощный взрыв. В результате ЧП повреждены двери подъезда, выбиты окна в нескольких квартирах до пятого этажа. Вследствие инцидента, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники полиции, медики и несколько пожарных машин.
Также мы писали, что в Оболонском районе Киева утром 28 февраля произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда.
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