ФОТОФАКТ. В Киеве мужчина прыгнул с высотки с парашютом и повис на столбе

Горе-экстремал выбрал для прыжка 30-этажное здание

Фото: Информатор

В Киеве мужчина прыгнул с высотки с парашютом и повис на столбе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/214/3ba/5c92143ba9ad1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/214/3ba/5c92143ba9ad1.jpg 2019-03-20T12:21:00+02:00 Происшествия Горе-экстремал выбрал для прыжка 30-этажное здание

На Харьковском шоссе, 19 в Днепровском районе Киева экстремал решил испытать судьбу и прыгнул с парашютом с многоэтажки, однако "приземлился" на фонарном столбе.

Как сообщает "Информатор", 36-летний любитель острых ощущений прыгнул с 30-этажного дома, но неправильно рассчитал траекторию, зависнув на столбе. Чтобы спасти горе-экстремала, очевидцам пришлось обратиться за помощью к спасателям.

К счастью, обошлось без пострадавших. После того, как мужчину сняли со столба, он ушел домой.

Напомним, на прошлой неделе мужчина с мачете бегал по улице и нападал на прохожих на столичной Русановке средь бела дня.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева в жилом доме по адресу ул. Стальского, 30 прогремел мощный взрыв. В результате ЧП повреждены двери подъезда, выбиты окна в нескольких квартирах до пятого этажа. Вследствие инцидента, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники полиции, медики и несколько пожарных машин.

Также мы писали, что в Оболонском районе Киева утром 28 февраля произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве мужчина прыгнул с высотки с парашютом и повис на столбе". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.