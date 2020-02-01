В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастись

В Киеве женщина чуть не стала жертвой изнасилования. Только благодаря своей находчивости ей удалось выбраться из рук преступника, сообщает "Информатор".

Жуткий инцидент произошел около часа ночи 1 февраля на железнодорожной станции "Киев-Волынский". Женщина шла по надземному пешеходному переходу и внезапно на нее напал мужчина. Он прижал свою жертву к ограждению моста и начал расстегивать ее одежду.

Спасла женщину от изнасилования ее же хитрость. Она сказала насильнику, что видит полицию. Мужчина отвлекся и его жертве удалось выбраться. Полицейские уже задержали преступника, сама женщина не пострадала.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу.

В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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