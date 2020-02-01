Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастись

1 февраля, 15:25

Полицейские уже задержали преступника

В Киеве женщина чуть не стала жертвой изнасилования. Только благодаря своей находчивости ей удалось выбраться из рук преступника, сообщает "Информатор".

Жуткий инцидент произошел около часа ночи 1 февраля на железнодорожной станции "Киев-Волынский". Женщина шла по надземному пешеходному переходу и внезапно на нее напал мужчина. Он прижал свою жертву к ограждению моста и начал расстегивать ее одежду.

Спасла женщину от изнасилования ее же хитрость. Она сказала насильнику, что видит полицию. Мужчина отвлекся и его жертве удалось выбраться. Полицейские уже задержали преступника, сама женщина не пострадала.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу.

В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев женщина задержание изнасилование насильник нападения Киев-Волынский

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: деталиПроисшествия
На столичной Оболони воры украли из квартиры даже духи
На столичной Оболони воры украли из квартиры даже духиПроисшествия
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)Происшествия
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробности
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробностиПроисшествия
Жуткое ДТП в Киеве: грузовик раздавил женщину (фото, видео)
Жуткое ДТП в Киеве: грузовик раздавил женщину (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...