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В Киеве мужчина с автоматом в багажнике BMW убегал от спецназовцев (фото, видео)

20 января, 08:27

Водителя хотели остановить за проезд на красный сигнал светофора

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве задержали мужчину, который за рулем BMW и с оружием в багажнике проехал на красный сигнал светофора и решил сбежать от правоохранителей. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"За проезд перекрестка на красный свет светофора правоохранители из ППОН (полк полиции оперативного назначения – ред.) подали сигнал об остановке для водителя автомобиля BMW. Однако водитель решил скрыться и изо всех сил нажал на педаль акселератора. Полицейские передали по рации о странном поведении преследуемого водителя другому экипажу и уже через несколько кварталов, на Нижнем Валу, 13, беглец был взят в "коробочку" и остановлен", – говорится в сообщении.

Во время проверки документов правоохранители спросили молодого человека, есть ли у него что-то запрещенное и он, достав пистолет, направил его на полицейских. Оружие выбили из рук, а после того, как приехала следственно-оперативная группа, выяснилось, что в багажнике BMW есть еще и автомат.

"Разрешения на все это "добро" у мужчины в наличии, только вот есть нюанс – по информации правоохранителей, мужчина имеет признаки алкогольного опьянения", – уточняется в паблике.

Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

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Киев оружие задержание

Источник: Сегодня

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