Не испугался пистолета: во Львове водитель BMW протаранил машину копов

Львовские копы остановили нарушителя и услышали от него необычный вопрос

/ Фото: Информатор

Во Львове водитель BMW протаранил автомобиль полицейских, которые заблокировали дорогу, чтобы освободить себе возможность проезда. Видео инцидента было опубликовано на Facebook-странице "Оперативный".

На кадрах видно, как полицейские перекрыли часть дороги, вероятно, для оформления ДТП, а на оставшейся полосе движения припарковали патрульный автомобиль.

Водитель BMW принялся сигналить, требуя разблокировать проезд, а возмущенные полицейские в ответ потребовали, чтобы владелец машины вышел из автомобиля. При этом один из стражей порядка для убедительности даже достал пистолет.

Однако на водителя это не произвело впечатления – он тронулся с места, уперся бампером в машину копов и попросту протолкнул ее вперед, освободив проезд, а после этого уехал с места инцидента.

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Видео: Киев Оперативный

Копы бросились в свое авто и пустились в погоню. Позже выяснилось, что за рулем BMW находился 31-летний мужчина, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Патрульные догнали, заблокировали машину и вытянули нарушителя на свежий воздух, и после этого он спросил у них "правда классно было?".

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Копы выяснили, что мужчина уже был лишен права управлять автомобилем за то, что ранее он ездил по Львову, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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