В Киеве на большой взятке поймали ликвидатора банка "Крещатик"
Должностное лицо и его подельник требовали у предпринимателя семь тысяч долларов
В Киеве "на горячем" задержали начальника управления активами и имуществом ПАО "КБ "Крещатик" и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме 7000 долларов США, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставление неправомерной выгоды ликвидатору банка "Крещатик" за заключение договора аренды нежилых помещений.
Продолжаются следственные и процессуальные действия.
Ранее следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали двух человек во время получения девяти тысяч долларов неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия.
Ранее в Кривом Роге правоохранители поймали на взятке начальника райотделагосударственной исполнительной службы. Как выяснилось, начальник райотдела вымогал у гражданина взятку в размере 500 тысяч гривен за решение вопросов, касающихся покупки комплекса нежилых помещений по сниженной цене.
Также мы писали, что каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн.
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