В Киеве на большой взятке поймали ликвидатора банка "Крещатик"

Должностное лицо и его подельник требовали у предпринимателя семь тысяч долларов

Фото: Лариса Сарган.

В Киеве на большой взятке поймали ликвидатора банка "Крещатик" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c3e/9ae/5c6c3e9ae6697.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c3e/9ae/5c6c3e9ae6697.jpg 2019-02-19T19:37:00+02:00 Происшествия Должностное лицо и его подельник требовали у предпринимателя семь тысяч долларов

В Киеве "на горячем" задержали начальника управления активами и имуществом ПАО "КБ "Крещатик" и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме 7000 долларов США, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.















Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставление неправомерной выгоды ликвидатору банка "Крещатик" за заключение договора аренды нежилых помещений.

Продолжаются следственные и процессуальные действия.

Ранее следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали двух человек во время получения девяти тысяч долларов неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия.

Ранее в Кривом Роге правоохранители поймали на взятке начальника райотделагосударственной исполнительной службы. Как выяснилось, начальник райотдела вымогал у гражданина взятку в размере 500 тысяч гривен за решение вопросов, касающихся покупки комплекса нежилых помещений по сниженной цене.

Также мы писали, что каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн.

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