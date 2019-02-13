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Взятка в 75 тысяч долларов: ГБР раскрыло схему вымогательства в Минагрополитики

Сегодня, 17:07

Деньги требовали у руководителя одного из государственных предприятий, подчиненных министерству

Взятка в 75 тысяч долларов: ГБР раскрыло схему вымогательства в Минагрополитики Украина Деньги требовали у руководителя одного из государственных предприятий, подчиненных министерству

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали двух человек во время получения девяти тысяч долларов неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Это была последняя часть неправомерной выгоды на общую сумму 74 500 долларов США. Средства передавались лицам частями. Факт вымогательства и получения всей суммы средств задокументирован при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что задержанные пообещали договориться с должностными лицами Министерства аграрной политики о сохранении в должности руководителя одного из подчиненных министерству государственных предприятий.

Ранее в Кривом Роге правоохранители поймали на взятке начальника райотдела государственной исполнительной службы. Как выяснилось, начальник райотдела вымогал у гражданина взятку в размере 500 тысяч гривен за решение вопросов, касающихся покупки комплекса нежилых помещений по сниженной цене.

Также мы писали, что каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн.

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Тег взятка, задержание, ГБР

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