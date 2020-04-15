В Киеве на Борщаговке подорвали банкомат (фото)

На столичной Борщаговке в ночь на среду, 15 апреля, неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
ЧП произошло на улице Покотила, 7. Банкомат находился в помещении супермаркета.
Жители Борщаговки в социальных сетях сообщают, что слышали ночью сильный взрыв.
На данный момент подробности уточняются.
Отметим, за последнее время это не первое ЧП с банкоматами и терминалами. Так, в Глевахе под Киевом в конце марта неизвестные украли из магазина платежный терминал. В частности, к супермаркету подъехал автомобиль и двое мужчин погрузили в багажник терминал. Когда их заметили люди, автомобиль начал быстро уезжать, и водитель резко повернул на повороте – из-за чего терминал вывалился из багажника на асфальт. Злоумышленники опять погрузили его в багажник и после этого продолжили удирать.
Также полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.
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