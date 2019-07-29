В Киеве на Борщаговке вспыхнул крупный пожар: видео и фото Александр Марущак 2019-07-29T16:04:00+03:00 Происшествия На улице Семьи Сосниных загорелся мусор, едкий черный дым затянул высотку

На улице Семьи Сосниных, 4-а, в Киеве днем в понедельник, 29 июля, произошел крупный пожар. Черный дым окутал новостройку.

В столичной ГСЧС нам подтвердили, что по данному адресу произошло ЧП.

"На Семьи Сосниных, 4-а загорелся мусор. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. К тушению возгорания привлечены пожарные расчеты", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Информации о пострадавших нет. При этом начался сильный ливень, который уже полчаса идет над Борщаговкой, дождь поможет спасателям потушить горящий мусор.

На прошлой неделе вспыхнул пожар в жилом семиэтажном доме в центре города на Кловском спуске, 14/24.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Также в прошлом месяце в Буче под Киевом произошел мощный пожар в металлическом ангаре. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. В тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.

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