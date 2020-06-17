В Киеве на девушку рухнуло дерево (видео)

После сильных ливней, которые несколько дней наблюдались в столице и подтопили ряд улиц, во вторник, 16 июня, на улице Гарматной в Соломенском районе Киева на девушку рухнуло дерево. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

По предварительной информации, дерево рухнуло на девушку на Гарматной, 20. Прохожие вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую.

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Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Киеве на Волошской улице после порыва ветра на тротуар рухнула часть старого клена, чудом не попав на прохожих. По словам молодого человека, который в это время шел по улице, он услышал сильный треск и успел отбежать.

Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:

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