В Киеве на ходу вспыхнуло авто: видео

В понедельник, 18 мая, в Днепровском районе столицы на улице Пражской во время движения загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Реклама

"Прямо сейчас пылает автомобиль Chevrolet, на улице Пражской. Причины возгорания устанавливаются. Информации о потерпевших нет", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в салоне находился только водитель, который успел покинуть авто. Для помощи водителю остановились несколько автомобилей, однако машина активно разгорелась, пишет УНН.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама