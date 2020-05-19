В Киеве на ходу вспыхнуло авто: видео

В понедельник, 18 мая, в Днепровском районе столицы на улице Пражской во время движения загорелся легковой автомобиль.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Прямо сейчас пылает автомобиль Chevrolet, на улице Пражской. Причины возгорания устанавливаются. Информации о потерпевших нет", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, в салоне находился только водитель, который успел покинуть авто. Для помощи водителю остановились несколько автомобилей, однако машина активно разгорелась, пишет УНН.
Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.
Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.
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