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В Киеве на ходу загорелся автобус: видео с места ЧП

4 марта, 13:23

Наталья Руда

Данные о том, перевозил ли автобус пассажиров, разнятся

В Киеве в среду, 4 марта, на проспекте Победы близ станции метро "Святошин" на ходу загорелся автобус Volvo. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Как сообщается на странице "Информатор Киев" в Facebook, в автобусе загорелся двигатель. Водитель быстро успел остановиться и выпустить людей, после чего пытался самостоятельно погасить пожар. Также на место прибыли пожарные, они окончательно ликвидировали возгорание.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте присутствуют медики и сотрудники столичной патрульной полиции.

В сети появилось видео полыхающего на дороге автобуса.

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Также смотрите видео о ситуации на месте ЧП после ликвидации пожара:

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Как уточнили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, на проспекте Победы, 89 двигатель загорелся в автобусе, осуществлявшем международные перевозки. Вместе с тем, по данным спасателей, автобус ехал пустым. ЧП произошло в 12:27, пожар был ликвидирован в 12:40.

Напомним, ранее в Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, а затем автобус еще и переехал ей обе ноги. Чтобы разобраться в произошедшем, корреспонденты новостей "Сегодня" отправились к компании-перевозчику.

Кроме того, в Белой Церкви в Киевской области автобус "Богдан" во время перевозки пассажиров "потерял" два колеса – их отбросило в припаркованную легковушку.

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автобус транспорт Киев пожары

Источник: Сегодня

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