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В Киеве на Кольцевой произошло смертельное ДТП: появились фото и видео

24 октября, 08:52

BMW сбил пешехода на огромной скорости

В Киеве на Кольцевой дороге легковушка BMW сбила мужчину на пешеходном переходе. Пешеход скончался на месте аварии, сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня, 24 октября, около 3:00. Как рассказали в полиции, водитель BMW сбил мужчину на огромной скорости. В этот момент мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Легковушка протащила пешехода на сотни метров вперед.

В результате аварии мужчина скончался на месте трагедии. Ему было около 60 лет.

Отметим, что удар был настолько сильным, что капот машины смяло, а лобовое стекло полностью разбилось. Водитель BMW тоже пострадал – его госпитализировали медики "скорой". Из-за ДТП перекрывали две полосы движения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Киев ДТП наезд легковушки погибший кольцевая дорога

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