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В Киеве на Куреневке из-за ДТП остановились трамваи: что произошло (фото)

30 января, 07:38

Авария произошла на улице Кирилловская

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на Куреневке произошло серьезное ДТП – легковушка Volkswagen Polo влетела под движущийся трамвай. Движение по колеям приостановили, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 22:30 29 января на улице Кирилловская, 160. Как рассказали копы, за рулем авто была девушка и она "не предоставила преимущество движения трамваю". В итоге – передняя часть легковушки влетела прямо под колеса трамвая.

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В ДТП никто не пострадал, но были другие последствия – движение трамваев было заблокировано примерно на час. Около полуночи Volkswagen вытащили из-под трамвая. На месте работали правоохранители.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев ДТП трамвай движение столкновение автомобили Куреневка

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