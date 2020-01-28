Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

В Киеве на Куреневке из-за ДТП остановились троллейбусы: что произошло (фото и видео)

28 января, 05:40

Авария произошла на пересечении улиц Вышгородской и Западынской

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

На столичной Куреневке произошло ДТП, из-за которого движение троллейбусов в сторону улицы Кирилловской было заблокировано.

Как сообщает "Информатор", все случилось около 23:00 27 января на перекрестке улиц Вышгородской и Западынской. Именно там не разминулись легковушки Daewoo Lanos и Daewoo Nubira.

Реклама

Выяснилось, что Lanos ехал по Вышгородской и хотел свернуть на Западынскую, но в этот же момент в противоположном направлении двигался Nubira. На повороте налево Lanos столкнулся с Nubira. Nubira из-за удара свернул на тротуар и чуть не влетел в столб.

В ДТП пострадала пассажир Nubira – по словам водителя, она получила незначительные травмы головы. Из-за столкновения было приостановлено движение троллейбусов в сторону улицы Кирилловской.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ДТП троллейбусы движение автомобили Куреневка

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событий
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событийПроисшествия
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезлаПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчину
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчинуПроисшествия
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: деталиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...