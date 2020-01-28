В Киеве на Куреневке из-за ДТП остановились троллейбусы: что произошло (фото и видео)

Фото: kiev.informator.ua

На столичной Куреневке произошло ДТП, из-за которого движение троллейбусов в сторону улицы Кирилловской было заблокировано.

Как сообщает "Информатор", все случилось около 23:00 27 января на перекрестке улиц Вышгородской и Западынской. Именно там не разминулись легковушки Daewoo Lanos и Daewoo Nubira.

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Выяснилось, что Lanos ехал по Вышгородской и хотел свернуть на Западынскую, но в этот же момент в противоположном направлении двигался Nubira. На повороте налево Lanos столкнулся с Nubira. Nubira из-за удара свернул на тротуар и чуть не влетел в столб.

В ДТП пострадала пассажир Nubira – по словам водителя, она получила незначительные травмы головы. Из-за столкновения было приостановлено движение троллейбусов в сторону улицы Кирилловской.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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