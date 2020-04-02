В Киеве на мосту Патона сгорел электрокар

На столичном мосту Патона сгорел электрокар Audi A2. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
"Во время движения в автомобиле Audi A2 произошло короткое замыкание электробатареи с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
В результате пожара был поврежден салон автомобиля и электробатареи.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Также пожар на транспорте произошел в пригороде столицы – в Софиевской Борщаговке. Там горел Volkswagen Passat. Огнем уничтожены отсек двигателя и салон автомобиля.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.
Также новости "Сегодня" писали, что в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7.
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