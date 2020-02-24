В Киеве "скорая" попала в ДТП: такси занесло на тротуар (фото)

В Киеве произошло жуткое ДТП – столкнулись карета "скорой" и такси Renault Logan. Об этом сообщает "Информатор".

Автомобили не разминулись по адресу бульвар Перова, 36 около 03:10 24 февраля. Как выяснилось, медики ехали в сторону Броварского проспекта на зеленый сигнал светофора, а легковушка в этот момент разворачивался на перекрестке с улицей Ивана Никитенко. Такси не пропустило медиков и авто столкнулись. От удара легковушку отбросило на тротуар.

Реклама

В результате ДТП пострадал пассажир такси. Он получил травмы, но от госпитализации отказался. В автомобиле "скорой", кроме медиков, никого не было.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

Как сообщали новости "Сегодня", на столичных дорогах за год произошла почти 41 тысяча ДТП. В патрульной полиции назвали основные причины аварий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама