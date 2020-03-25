В Киеве на огромной взятке поймали проректора академии

В Киеве правоохранители задержали на взятке проректора экологической академии. Мужчина требовал от частного предпринимателя 70 тысяч гривен за содействие в решении вопроса – непринятия мер реагирования экологической инспекции, сообщает полиция Киева.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно- процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по части третьей статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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"Проводятся неотложные следственные действия, а именно обыски, осмотры, допросы свидетелей. Готовятся материалы по объявлению задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов.

Ранее в Киеве на получении 17 тысяч гривен взятки была задержана чиновница городского отделения Фонда социальной защиты инвалидов.

Также в столице советница главы Дарницкой районной государственной администрации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен. Женщину подозревают в том, что она, "вступив в сговор с другими чиновниками, создала коррупционную схему получения неправомерной выгоды" от бизнесменов.

Кроме этого, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничествеведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе Главного управления Госпродпотребслужбы.

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