В Киеве на взятке поймали чиновницу Фонда соцзащиты инвалидов

В Киеве на получении 17 тысяч гривен взятки задержана чиновница городского отделения Фонда социальной защиты инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Женщина-служащая получила от директора частного общества неправомерную выгоду в сумме 17 тыс. гривен за неналожение санкций за несоблюдение норматива по трудоустройству людей с особыми потребностями", – говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновницу задержали 3 марта на рабочем месте сразу после получения взятки.

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На данный момент решается вопрос об объявлении задержанной подозрения по ст. 368 УК Украины (Получение взятки) и избрания ей меры пресечения.

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Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен. Женщину подозревают в том, что она, "вступив в сговор с другими чиновниками, создала коррупционную схему получения неправомерной выгоды" от бизнесменов.

Кроме этого, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе Главного управления Госпродпотребслужбы.

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