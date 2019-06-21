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Транспортный коллапс из-за ремонта мостов в Киеве: в каких местах будут масштабные пробки

21 июня, 11:18

Водители и киевляне жалуются на пробки и на то, что работы на важных городских артериях идут одновременно

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве — массовые ремонты мостов и путепроводов. Ведут работы на Шулявском, Южном, Метромосту, на Борщаговском путепроводе и многих других. Водители и киевляне жалуются на пробки и на то, что работы на важных городских артериях идут одновременно. Власти парируют, что многие объекты аварийные и там нужны срочные и капитальные работы.

С 22 июня начинается масштабный капремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса, заложниками которого на длительное время окажутся сотни тысяч жителей Борщаговки, Отрадного, ближайших пригородов, например Вишневого.

"На первом этапе проведем ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города — его планируют закончить до конца года", — коротко очертили планы в "Киевавтодоре".

В 2020 году такие же работы будут проходить на второй половине. Из-за ремонта отменяют движение скоростных трамваев, троллейбуса №27К. Это как минимум на несколько месяцев, до октября. Вместо них будут курсировать автобусы. Но люди в шоке: "Уже пробки начинаются в семь утра, то ли еще будет. Эти автобусы будут часами в них стоять". Другие не видят проблемы.

"Когда еще начинать ремонты, как не летом. Учеба закончилась, люди в отпусках. Или снова будем потом на ямы жаловаться?" — считает жительница Галина Рогоза.

Эксперт по транспорту Александр Кава прогнозирует транспортный коллапс в районе Политеха, Шулявки и Борщаговки.

"Городские власти лукавят, обещая, что неудобства временные, — говорит Кава. — Напомню, что трамвай №3 на скоростном и так не работает с сентября 2018 года из-за строительства ТРЦ на конечной остановке. Движение там обещали ограничить на полтора месяца, но до сих пор его не открыли. Считаю, что нужно сначала закончить полностью все работы по Шулявскому путепроводу и лишь после этого приступать к соседним объектам — таким как Борщаговский путепровод, трафик от которого идет на проспект Победы", — говорит Кава.

Советник мэра Дмитрий Белоцерковец поясняет, что одновременные реконструкции этих двух объектов — стечение обстоятельств.

"Ремонт Шулявского путепровода был давно запланирован, там все идет по плану. А вот необходимость ремонта Борщаговского путепровода возникла в феврале этого года. Там выявлены аварийные повреждения и их нужно немедленно устранять, чтобы не было обрушения", — уверяет он.

Правда, проблема с мостом назрела еще раньше: первые ограничения движения тут проводились с августа 2018 года, рабочих там не замечали, а подпорные конструкции "Киевавтодор" установил еще в сентябре. 

Крупные мосты Киева тоже на ремонте, причем уже довольно долго. До 8 июля будет ограничено движение на двух полосах Южного моста в направлении правого берега. Продолжаются работы на мосту Метро через Русановский пролив, которые начались еще прошлой осенью.

"Были обнаружены большие дефекты внутри конструкции перегона. Пришлось разрабатывать новый проект реконструкции и корректировать план работ. Ремонт левой стороны проезжей части Русановского метромоста на завершающем этапе. Вскоре начнется ремонт правой стороны. Работы ведутся не только на дороге, но и снизу сооружения", — недавно оправдывались в КГГА.  

Эксперты согласны, что ремонты нужны, но сетуют на отсутствие поэтапного плана работ, несвоевременный старт ремонтов на нужных объектах, и напоминают, что такая активность может быть просто предвыборной — выборы мэра и в Киевраду должны состояться осенью 2020 года. Глава Института реформ и развития Киева Александр Вовченко считает, что инициатива с ремонтами правильная: "Срок эксплуатации многих мостов уже давно прошел. Но властям нужно хорошо продумать план мероприятий, чтобы избежать пробок из-за одновременных ремонтов".

Отметим, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег транспорт, Киев, ремонт

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АВТОРЫ:

Наталья Мамчур , Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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