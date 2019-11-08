В Киеве полыхали припаркованные машины: огонь уничтожил Lexus (видео)

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В Киеве снова горели автомобили – за сутки пожарные ликвидировали возгорания в четырех машинах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"В 16:47 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на Большой Окружной дороге, в Соломенском районе столицы. К месту вызова немедленно были направлены спасатели 44-Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на проезжей части дороги в автомобиле Volkswagen Golf во время движения, в моторном отсеке возник пожар", – говорится в сообщении.

В 17:24 бойцы ликвидировали пожар.

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Следующий вызов поступило уже 8 ноября в 3:47 о том, что на ул. Елены Пчилки, 3Д, в Дарницком районе столицы, возник пожар. Как оказалось, у 22-этажного жилого дома на парковке в автомобиле Lexus RX 350 произошло возгорание с распространением огня на рядом расположенные автомобили Citroen C5 и Skoda Fabia. В 4:11 бойцы ликвидировали пожар.

Во всех случаях погибших и травмированных нет. Причины возникновения всех пожаров выясняются.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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