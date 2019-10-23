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Взрыв на Пушкинской в Киеве будут расследовать, как умышленное убийство

23 октября, 04:07

Один из погибших, 1966 года рождения, бывший морской пехотинец, который служил в АТО

/ Фото: 24tv.ua

Гибель двух человек в результате взрыва гранаты в центре Киева полиция будет расследовать как умышленное убийство.

Об этом заявил заместитель начальника ГУМВД города Киева Герман Приступа, сообщает 24 канал.

По словам Приступы, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Приступа подтвердил, что один из погибших, 1966 года рождения, бывший морской пехотинец, который служил в АТО.

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Второй погибший — охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

Представитель полиции Киева также уточнил, что пострадавшая женщина находилась от места происшествия в 30 метрах и получила легкие телесные повреждения, ее жизни ничего не угрожает.

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Фото: pixabay.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наружного наблюдения.

Ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с гражданской женой. Подрывник погиб сразу, его сожительница от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

А в лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".

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Киев взрыв убийство граната Пушкинская полиция

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