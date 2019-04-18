В Киеве на проспекте Генерала Шухевича произошло смертельное ДТП

В результате аварии погиб пешеход

Фото: Киев Оперативный

В Киеве на проспекте Генерала Шухевича произошло смертельное ДТП. Об этом информирует Киив.Оперативний в социальных сетях.

Пешеход решил, что может перебежать через восемь полос движения и в крайней левой полосе попал под колеса Chevrolet.

Удар был очень сильный, от полученных травм – пешеход (мужчина около 35 лет) скончался на месте. Водитель физически не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Лыбедская" произошло ДТП. Там пьяный несовершеннолетний парень на угнанной Lancia протаранил Toyoya Prius полицейских.

Также в Харькове полиция задержала пьяного водителя Lexus, который устроил ДТП и сбежал с места аварии. По данным полиции, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской водитель в Daewoo Lanos и продолжил движение, несмотря на "потерянные" номера. Вскоре копы задержали машину подозреваемого на проспекте Героев Сталинграда. В ходе общения с водителем элитного внедорожника патрульные заметили у него признаки опьянения. При этом шофер продолжал выпивать и после задержания.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

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