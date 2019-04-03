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В Харькове пьяный водитель элитного внедорожника устроил ДТП и сбежал

Сегодня, 15:35

Во время аварии Lexus "потерял" номера, но продолжил движение

В Харькове задержали водителя Lexus
В Харькове задержали водителя Lexus. Фото: Twitter
В Харькове пьяный водитель элитного внедорожника устроил ДТП и сбежал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4a4/2f3/5ca4a42f3d18b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4a4/2f3/5ca4a42f3d18b.jpg Харьков Во время аварии Lexus "потерял" номера, но продолжил движение

В Харькове полиция задержала пьяного водителя Lexus, который устроил ДТП и сбежал с места аварии. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел около полуночи 3 апреля.

По данным полиции, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской водитель в Daewoo Lanos и продолжил движение, несмотря на "потерянные" номера.

Вскоре копы задержали машину подозреваемого на проспекте Героев Сталинграда. В ходе общения с водителем элитного внедорожника патрульные заметили у него признаки опьянения. При этом шофер продолжал выпивать и после задержания.

Проверка на драгере показала, что в крови мужчины содержится 1,41 промилле алкоголя. Были составлены админпротоколы по статьям "оставление места ДТП", "нарушение правил дорожного движения" и "управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей. 

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Тег ДТП, Харьков, lexus, пьяный водитель

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