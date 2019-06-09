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В Киеве на Радужном массиве утонул подросток

9 июня, 22:50

Тело школьника на глубине нашли водолазы

Фото: Pixabay

Спустя всего две недели после трагической гибели девятиклассника под Киевом, 9 июня аналогичная ситуация произошла и в самой столице.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, в 13:50 поступил сигнал о том, что на озере Радужном в Днепровском районе столицы утонул подросток, после чего на место происшествия были направлены водолазы.

Спасатели провели водолазно-поисковые работы, в результате которых обнаружили в 20 метрах от берега на глубине 6 метров тело парня 2003 года рождения.

Погибшего передали следственно-оперативной группе, а правоохранительные органы занимаются установлением причин произошедшего.

Напомним, что на прошлой неделе в Белоцерковском районе Киевской области также утонул шестилетний мальчик, который вместе с 11-летним братом отправились порыбачить на местный пруд с разрешения родителей.

Во время рыбалки мальчик поскользнулся на крутом берегу водоема и упал в воду. Брат побежал за помощью, и сосед достал пострадавшего на берег, но было уже поздно.

Мы также писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.


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Тег пляж, утонул, озеро, водолазы, радужный, Воскресенка

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