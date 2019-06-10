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В Кременчуге голый мужчина преследует женщин: опубликовано видео

10 июня, 17:43

Эксгибиционист замечен на улице Тараса Бульбы

Скриншоты с видео
Скриншоты с видео.

В Кременчуге Полтавской области сегодня возле дома № 18 на улице Тараса Бульбы был замечен обнаженный мужчина, преследующий женщин.

Видео опубликовал в Facebook пользователь Александр Ткаченко.

Внимание: видео 18+

Как сообщалось, в Виннице сотрудники полиции задержали 22-летнего горожанина. Молодой человек подозревается в том, что в течение апреля совершил серию нападений на женщин – колол их иглами. 

Ранее в киевском метро поймали эксгибициониста, который приставал к 12-летней девочке.

Напомним, в октябре 2018-го в селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали в руки правоохранителей педофила. Мужчина раcтлевал 10-летнюю девочку на глазах у ее шестилетней подруги.

Также в Киеве к 12 годам тюрьмы осудили 53-летнего педофила, жертвами которого стали две маленькие девочки. Правоохранители выяснили, что мужчина находился в дружеских отношениях с родителями девочек и, прикрываясь этой дружбой, часто приглашал детей к себе домой, где и совершал с ними развратные действия. Жертвами педофила стали две сестры – 7 и 10 лет.

Еше мы рассказывали о том, откуда берутся маньяки и как их ловят.

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Тег маньяк, Кременчуг, эксгибиционист, голый

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