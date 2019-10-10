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В Киеве на Выдубичах легковушка въехала под фуру: фото, видео

10 октября, 08:31

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали

В Киеве на развязке у станции метро "Выдубичи", где не так давно машина такси столкнулась с трактором, произошло новое ДТП. Как сообщает "Информатор", поздно вечером 9 октября автомобиль Subaru Tribeca не рассчитал дистанцию и въехал под тягач MAN.

Как сообщил водитель фуры, он ехал в среднем ряду по Саперно-Слободской в сторону центра и решил перестроиться в крайнюю левую полосу, поэтому пошел на обгон другого грузовика. В этот момент он услышал сильный удар в заднюю часть машины. Как оказалось, под грузовик въехала легковушка, которая от сильного удара крутанулась на дороге и вылетела в крайнюю правую полосу.

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В результате ДТП водителя Subaru госпитализировали с различными травмами, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской вечером в среду, 9 октября, произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, переходившая с ребенком дорогу. Женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама попала под машину.

Также новости "Сегодня" писали о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

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Киев ДТП фура

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