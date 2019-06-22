В Киеве на выезде с Южного моста перевернулся Nissan: видео
Водитель перевернувшейся машины получил только ушибы руки
В Киеве на выезде с Южного моста, на котором ранее несколько раз ограничивали движение транспорта из-за ремонта, накануне вечером произошло жуткое ДТП, сообщает "Информатор".
По данным издания, Dacia Logan и Nissan Almera двигались в попутном направлении в сторону Харьковской площади. Logan пытался со второго ряда выехать на съезд, но врезался в Nissan. Последняя легковушка в итоге вылетела с дороги и перевернулась.
Машины в результате ДТП разбиты. К счастью, участники происшествия не получили серьезных травм. У водителя перевернувшейся машины медики зафиксировали ушибы руки.
Напомним, в Киеве в Протасовом Яру произошло ДТП на пешеходном переходе – 20 июня на "зебре" водитель Volkswagen совершил наезд на двоих пешеходов и пытался покинуть место происшествия.
Напомним, в Одессе утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: на Люстдорфской дороге трамвай сбил пешехода, который перебегал проезжую часть, не снимая наушников. Как выяснилось, парень перебегал проезжую часть, после чего выскочил на обособленное трамвайное полотно.
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