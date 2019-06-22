Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве на выезде с Южного моста перевернулся Nissan: видео

22 июня, 07:55

Водитель перевернувшейся машины получил только ушибы руки

В Киеве на выезде с Южного моста, на котором ранее несколько раз ограничивали движение транспорта из-за ремонта, накануне вечером произошло жуткое ДТП, сообщает "Информатор".

По данным издания, Dacia Logan и Nissan Almera двигались в попутном направлении в сторону Харьковской площади. Logan пытался со второго ряда выехать на съезд, но врезался в Nissan. Последняя легковушка в итоге вылетела с дороги и перевернулась.

Машины в результате ДТП разбиты. К счастью, участники происшествия не получили серьезных травм. У водителя перевернувшейся машины медики зафиксировали ушибы руки.

Напомним, в Киеве в Протасовом Яру произошло ДТП на пешеходном переходе – 20 июня на "зебре" водитель Volkswagen совершил наезд на двоих пешеходов и пытался покинуть место происшествия.


Напомним, в Одессе утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: на Люстдорфской дороге трамвай сбил пешехода, который перебегал проезжую часть, не снимая наушников. Как выяснилось, парень перебегал проезжую часть, после чего выскочил на обособленное трамвайное полотно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ДТП, южный мост

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на выезде с Южного моста перевернулся Nissan: видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве ищут доноров для двух девушек, пострадавших в ДТП

Вчера, 19:09

Также родные пострадавших ищут свидетелей ДТП, которые готовы дать показания

Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: водителя Lexus отправили в СИЗО

Вчера, 15:40

Мужчину отправили в следственный изолятор без возможности внесения залога

Страшное ДТП в Индии: количество жертв возросло

Вчера, 12:36

Выворачивая на резком повороте под уклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы и съехал в пропасть

ФОТОФАКТ. Под Киевом водитель решил съехать по лестнице и застрял на ней

Вчера, 11:47

Инцидент произошел в селе Таценки

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

У Меган Маркл и принца Гарри будет двойня (фото)

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Тимошенко озвучила первую пятерку «Батькивщина»

Агрессия России: Зеленский приказал ВСУ жестко реагировать

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Это средство выжжет все сорняки с корнем

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Вчера, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Определились с форматом: главное о зарубежной поездке Зеленского

20 июня, 07:51

Перед президентом Украины стояло несколько задач. Он их решил

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

НБУ разрешил не продавать валюту: как это скажется на курсе гривни

20 июня, 07:19

Отменен лимит для бизнеса. Эксперты считают, что контроль могут вернуть

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Как мужчины убивают своих жен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь