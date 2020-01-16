В Киеве на взятке в три тысячи долларов задержали чиновника космического агентства

В Киеве на взятке задержали руководителя учреждения Национального космического агентства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что мужчина подозревается в получении взятки в три тысячи долларов от частного предпринимателя за подписание соглашения об аренде недвижимого имущества.
Как уточняет Государственное бюро расследований, начальник оздоровительно-профилактического центра "Мрия" Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства требовал от предпринимателя 5000 долларов США за заключение договора аренды девяти летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками центра. Его задержали во время получения первой части взятки – три тысячи долларов.
На данный момент решается вопрос о избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Напомним, что в Житомире сегодня сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.
Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк