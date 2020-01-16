В Киеве на взятке в три тысячи долларов задержали чиновника космического агентства

Фото: ГБР

В Киеве на взятке задержали руководителя учреждения Национального космического агентства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что мужчина подозревается в получении взятки в три тысячи долларов от частного предпринимателя за подписание соглашения об аренде недвижимого имущества.

Фото: ГБР Реклама

Как уточняет Государственное бюро расследований, начальник оздоровительно-профилактического центра "Мрия" Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства требовал от предпринимателя 5000 долларов США за заключение договора аренды девяти летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками центра. Его задержали во время получения первой части взятки – три тысячи долларов.

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На данный момент решается вопрос о избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Напомним, что в Житомире сегодня сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.

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