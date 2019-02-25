В Киеве нацгвардейцы спасли окровавленного мужчину
На киевлянина напала неадекватная женщина с ножом
В Киеве два солдата Нацгвардии во время патрулирования увидели окровавленного мужчину. Он сообщил им, что к нему подошла неизвестная женщина и попросила денег. Когда тот отказал, то она достала нож и дважды ударила его в область лопатки, пишет "Информатор".
Инцидент произошел вечером 24 февраля. Бойцы встретили теряющего сознание мужчину около 21:15. Он находился в районе подземного перехода через Надднепрянское шоссе. Как долго он истекал кровью — неизвестно, так как потерпевший, предварительно, находился в нетрезвом состоянии. Но он рассказал, что получил ранения, находясь на Набережно-Печерской дороге. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали.
Один из очевидцев рассказал, что в этом районе часто встречал неадекватную женщину, которая с виду похожа на бездомную. По его словам, она просит денег у прохожих и ведет себя агрессивно. Правоохранители отобрали показания и осмотрели прилегающую территорию. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Киеве сын во время конфликта несколько раз ударил отца кухонным ножом и скрылся с места преступления. Мужчину задержали полицейские.
Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.
Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.
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