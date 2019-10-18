В Киеве "накрыли" склады с контрабандной брендовой одеждой на 100 млн гривен: фото

Одежду без соответствующих товаросопроводительных документов нашли на складах в столице

/ Фото: СБУ

После громкого дела по масштабной контрабанде продукции известных торговых марок в Киеве у организаторов контрабанды брендовой одежды изъяли продукции на более чем 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"На складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 миллионов гривен. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что в пункте пропуска "Рава-Русская" – "Гребенное" Львовской таможни Государственной фискальной службы правоохранители остановили грузовой автомобиль, перевозивший для дельцов очередную партию продукции стоимостью примерно 350 тысяч евро.

В СБУ напомнили, что 10 октября была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам. Оперативники установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Всего было проведено 40 обысков в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, по месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы.

Также отдел по вопросам противодействия и обнаружения коррупции Львовской таможни ГФС зафиксировал незаконную деятельность двух таможенников, которая повлекла многомиллионный ущерб государству.

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