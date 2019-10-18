Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

В Киеве "накрыли" склады с контрабандной брендовой одеждой на 100 млн гривен: фото

18 октября, 11:42

Одежду без соответствующих товаросопроводительных документов нашли на складах в столице

/ Фото: СБУ

После громкого дела по масштабной контрабанде продукции известных торговых марок в Киеве у организаторов контрабанды брендовой одежды изъяли продукции на более чем 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"На складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 миллионов гривен. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Реклама

В СБУ отметили, что в пункте пропуска "Рава-Русская" – "Гребенное" Львовской таможни Государственной фискальной службы правоохранители остановили грузовой автомобиль, перевозивший для дельцов очередную партию продукции стоимостью примерно 350 тысяч евро.

В тренде
В Киеве задержан "Троещинский маньяк" – соцсети
Иллюстрация

В СБУ напомнили, что 10 октября была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам. Оперативники установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Всего было проведено 40 обысков в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, по месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы.

Также отдел по вопросам противодействия и обнаружения коррупции Львовской таможни ГФС зафиксировал незаконную деятельность двух таможенников, которая повлекла многомиллионный ущерб государству.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев контрабанда одежда

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расправа прямо на свадьбе: На одного
Расправа прямо на свадьбе: На одного "вора в законе" в Украине стало меньшеПроисшествия
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробностиПроисшествия
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)Происшествия
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)Происшествия
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видео
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видеоПроисшествия
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧП
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧППроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...