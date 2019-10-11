800 тысяч в валюте: озвучены детали спецоперации по "брендовой" контрабанде

В Украине блокировали масштабную контрабанду продукции известных торговых марок, во время обысков правоохранители изъяли товаров на сумму более 100 млн гривен.

"Группа злоумышленников из шести человек организовала ввоз в нашу страну крупных партий брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля без уплаты соответствующих платежей", - сообщают в СБУ.

Организаторы схемы закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в ​​Украину товар транспортировали на склады Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали по поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждом из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40 тыс. долларов

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Ввозимую контрабанду реализовывали через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области. При расчетах злоумышленники использовали также систему эквайринга и Интернет-банкинга. Они пользовались нефискальными кассовыми аппаратами и операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете. Продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар организаторы реализовывали через Интернет-магазины.

В настоящее время проводятся обыски в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.

По результатам следственных действий, изъято 640 тыс. долларов, 222 тыс. евро и 390 тыс. гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен. Также обнаружено черновые записи, финансово-хозяйственные документы, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения сделок.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. В работе задействованы более 200 сотрудников ГФС и СБУ.

Ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенне" Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. По предварительной информации, предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

Ранее сообщалось, что отдел по вопросам противодействия и обнаружения коррупции Львовской таможни ГФС зафиксировал незаконную деятельность двух таможенников, которая повлекла многомиллионный ущерб государству.

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