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В Киеве напали на пункт скорой помощи и ограбили фельдшера

30 августа, 13:56

ЧП произошло днем на улице Богатырской

/ Фото: Информатор

В Киеве неизвестные напали на отделение скорой помощи, в котором находилась старший фельдшер. ЧП произошло на улице Богатырской в пятницу, 30 августа. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Только что на линию 102 поступил вызов, что на улице Богатырской неизвестные напали на старшего фельдшера и грабят ее. По словам женщины, грабители забежали в отделение скорой помощи и забирают наркотические препараты", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте работают два патруля полиции. Детали уточняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве жестоко избили спасателя – заместителя командира КАРС "Киевская служба спасения" по оперативно-спасательной работе Максима Крыжановского. Мужчина сделал замечание нарушителям ПДД, которые ехали на легковой машине по тротуару. В итоге четыре человека избили спасателя с 18-летний стажем.

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Кроме того, в Киеве двое молодых людей напали на полицейского, который прибыл на вызов о нарушении тишины в Деснянском районе. 

Также в столице задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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Киев нападение скорая помощь

Источник: Сегодня

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