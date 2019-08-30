В Киеве напали на пункт скорой помощи и ограбили фельдшера

/ Фото: Информатор

В Киеве неизвестные напали на отделение скорой помощи, в котором находилась старший фельдшер. ЧП произошло на улице Богатырской в пятницу, 30 августа. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Только что на линию 102 поступил вызов, что на улице Богатырской неизвестные напали на старшего фельдшера и грабят ее. По словам женщины, грабители забежали в отделение скорой помощи и забирают наркотические препараты", - говорится в сообщении.

Реклама

Сейчас на месте работают два патруля полиции. Детали уточняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве жестоко избили спасателя – заместителя командира КАРС "Киевская служба спасения" по оперативно-спасательной работе Максима Крыжановского. Мужчина сделал замечание нарушителям ПДД, которые ехали на легковой машине по тротуару. В итоге четыре человека избили спасателя с 18-летний стажем.

В тренде На Банковой рассказали подробности полуторачасового разговора Зеленского с Макроном

Кроме того, в Киеве двое молодых людей напали на полицейского, который прибыл на вызов о нарушении тишины в Деснянском районе.

Также в столице задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама