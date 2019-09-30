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В Киеве недалеко от НАУ в ДТП перевернулся Hyundai: фото и видео

30 сентября, 11:34

На пересечении улиц Голего и Нежинской неподалеку от общежитий Национального авиационного университета столкнулись две легковушки

/ Фото: Информатор

После жуткого ДТП в Мироновке, где перевернулась легковушка, в столице недалеко от Национального авиационного университета произошла авария при участии Honda и Hyundai. Об этом сообщает "Информатор".

Так, утром в понедельник, 30 сентября, на пересечении улиц Нежинская и Николая Голего столкнулись Honda и Hyundai. От удара Hyundai перевернулся и приземлился на крышу, снеся при этом светофор.

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Уточняется, что в автомобилях сработали подушки безопасности, потому водители и пассажиры не получили серьезных травм.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, мужчина и женщина, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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