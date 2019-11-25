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В Киеве неизвестные разбили машины на парковке

25 ноября, 11:51

Александр Марущак

В патрульной полиции напомнили, что подобные ЧП часто происходят в спальных районах столицы

/ Фото: Киев Оперативный

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В Киеве на проспекте Григоренко, 23, неизвестные разбили окна в нескольких припаркованных машинах. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Хозяева машин отмечают, что из машин ничего не украли.

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что к ним никто из автовладельцев не обращался.

"У нас не было вызовов на проспект Григоренко, ни сегодня утром, ни за минувшую ночь. Возможно, на место происшествия выезжала сразу следствено-оперативная группа. Подобные происшествия довольно часто происходят в спальных районах столицы, в том числе и на Позняках", – сообщили в патрульной полиции Киева.

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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Киев ДТП хулиганство

Источник: Сегодня

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