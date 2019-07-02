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В Киеве неизвестные сообщили о минировании всех детсадов: родители забирают малышей

2 июля, 13:49

Тем временем "заминированный" Шевченковский суд возобновил работу

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве заминировали все детские садики. Такое сообщение от анонима пришло на электронную почту ГСЧС. Новость шокировала многих родителей, которым пришлось срочно ехать в дошкольные учебные заведения, чтобы забрать детей. Новость обсуждают и в социальных сетях. Родители возмущены, что они на работе и не могут это срочно сделать.

В полиции Киева "Сегодня" подтвердили информацию.

"Да пришло сообщение о минировании всех детских садиков столицы. Проверка ведется, сколько времени она займет, сказать сложно. Задействовали все силы и службы для проверки полученной информации. Мы не можем приказать срочно эвакуировать всех детей из садиков. Делается это спокойно, планово. Мы прекрасно понимаем состояние персонала детсада и родителей, но проверить все должны", – пояснили нам в полиции Киева.

При этом ранее 2 июля неизвестные "заминировали" Шевченковский районный суд. По результатам проведенной проверки опасных предметов или веществ в помещении суда обнаружено не было и суд возобновил работу. На время проверки из здания эвакуировали сотрудников суда.

Напомним, из-за непрекращающейся волны сообщений о минированиях в столице и других городах страны Нацполиция предлагает усилить ответственность за ложные вызовы. Если раньше вызовы происходили один-два раза в неделю, то сейчас — каждый день. Не так давно "заминировали" около 20 жилых домов, все пункты скорой помощи, детские сады, аптеки и гостиницы. Также неизвестные сообщили о "минировании" корпусов КНУ им. Т. Шевченко, где студенты сдавали сессию, всех роддомов столицы и нескольких сетей супермаркетов. Волна минирований затронула ЦИК и станцию метро "Крещатик".


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Тег Киев, минирование, детсад

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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