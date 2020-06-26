В Киеве на территорию Министерства образования заползла змея (видео)

В Киеве во двор Министерства образования и науки, которое расположено в центре города, забралась змея необычного окраса. Об этом сообщает LB.ua.
Откуда змея взялась на территории ведомства, не сообщается. Само же пресмыкающееся заметили у МОН 25 июня.
Не так давно в Днепре, на жилом массиве Покровский, в квартиру на первом этаже жилой многоэтажки заползла змея. Женщина, которая нашла пресмыкающееся в одной из комнат квартиры, вызвала на место спасателей. Они выловили змею с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города. Подобный инцидент произошел в городе и на улице Юрия Савченко. Женщина, обнаружившая змею в квартире на седьмом этаже, вызвала спасателей. Когда они примчались на место, пресмыкающееся длиной около метра ползало на кухне.
Кроме того, во Львовской области во дворе дома змея укусила ребенка.
Также мы рассказывали, что ученые в Южной Америке обнаружили подтверждение того, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.
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