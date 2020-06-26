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В Киеве на территорию Министерства образования заползла змея (видео)

26 июня, 11:31

Наталья Руда Наталья Руда

Пресмыкающееся заметили во дворе ведомства

В Киеве во двор Министерства образования и науки, которое расположено в центре города, забралась змея необычного окраса. Об этом сообщает LB.ua.

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Откуда змея взялась на территории ведомства, не сообщается. Само же пресмыкающееся заметили у МОН 25 июня.

Не так давно в Днепре, на жилом массиве Покровский, в квартиру на первом этаже жилой многоэтажки заползла змея. Женщина, которая нашла пресмыкающееся в одной из комнат квартиры, вызвала на место спасателей. Они выловили змею с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города. Подобный инцидент произошел в городе и на улице Юрия Савченко. Женщина, обнаружившая змею в квартире на седьмом этаже, вызвала спасателей. Когда они примчались на место, пресмыкающееся длиной около метра ползало на кухне.

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Кроме того, во Львовской области во дворе дома змея укусила ребенка.

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Также мы рассказывали, что ученые в Южной Америке обнаружили подтверждение того, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.

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Киев змея министерство образования

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