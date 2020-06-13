В Днепре крупная змея заползла в квартиру многоэтажки (фото)

В Днепре произошел необычный случай – в квартиру на первом этаже многоэтажки заползла змея.
Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, все случилось 12 июня на жилом массиве Покровский Новокодацького района города. Женщина, которая нашла пресмыкающееся в одной из комнат квартиры, вызвала на место спасателей.
На место направили специалистов аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Когда спасатели примчались на место, обнаружили змею длиной ориентировочно 0,7 метра в ванной комнате.
"Спасатели выловили змею с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города", – рассказали спасатели.
В ГСЧС отметили, что к работам привлекли четырех человек личного состава и 1 единицу техники.
Напомним, не так давно во Львовской области прямо во дворе дома в селе Явора Турковского района змея укусила ребенка.
Также мы рассказывали, что ученые в Южной Америке обнаружили подтверждение того, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.
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