В Днепре крупная змея заползла в квартиру многоэтажки (фото)

В Днепре произошел необычный случай – в квартиру на первом этаже многоэтажки заползла змея.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, все случилось 12 июня на жилом массиве Покровский Новокодацького района города. Женщина, которая нашла пресмыкающееся в одной из комнат квартиры, вызвала на место спасателей.

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На место направили специалистов аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Когда спасатели примчались на место, обнаружили змею длиной ориентировочно 0,7 метра в ванной комнате.

"Спасатели выловили змею с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города", – рассказали спасатели.

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В ГСЧС отметили, что к работам привлекли четырех человек личного состава и 1 единицу техники.

Напомним, не так давно во Львовской области прямо во дворе дома в селе Явора Турковского района змея укусила ребенка.

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Также мы рассказывали, что ученые в Южной Америке обнаружили подтверждение того, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.

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