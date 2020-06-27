В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: появились данные за сутки

Число зараженных в столице приближается к пяти тысячам

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Одним из антилидеров по распространению COVID-19 остается Киев. Только за минувшие сутки в столице обнаружили еще 142 заболевших. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.

Реклама

"Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Итак, 26 июня опасную инфекцию подтвердили у:

72 женщин (возраст от 19 до 75 лет);

60 мужчин (возраст от 21 до 94 лет);

6 девочек (возраст от 9 до 16 лет);

4 мальчиков (возраст от 2 до 15 лет);

Кличко отметил, что среди новых заболевших есть четверо медиков. Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Днепровском районе – 21, Деснянском – 20, Печерском и Дарницком – по 19.

В тренде В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса на рынке "Троещина"

Реклама

"До больниц столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – добавил Кличко.

Отметим, что в столице с 24 июня был ослаблен ряд ограничительных мер.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление: Украина вошла в серьезную волну COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама