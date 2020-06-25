"Мы вошли в серьезную волну COVID-19": Шмыгаль сделал тревожное заявление

При соблюдении карантина роста заболеваемости не было бы, отметил премьер

Новые антирекорды по коронавирусу в Украине привели к еще большей заполненности больниц. Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что нашу страну накрыла новая волна заболеваемости и причиной этому видит несоблюдение карантина. Об этом он сказал во вступительном слове на внеочередном заседании Кабинета министров.

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По его словам, в последние две недели Украину накрыла новая волна коронавируса, нагрузка на больницы увеличилась, в некоторых областях заполненность медучреждений свыше 50%.

"Это негативный сигнал и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости от коронавируса. В отдельных регионах приходится развертывать больницы второй волны. Мы можем констатировать, что ситуация значительно ухудшается. Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине – люди перестали соблюдать ограничения. А местная власть, чтобы не потерять какие-то политические баллы, продолжает ослаблять те ограничения, которые оставались на местном уровне. Соответственно, на сегодняшний день мы получили во многих областях четкий и конкретный результат по росту заболеваемости", – сказал Шмыгаль.

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Премьер отметил, что при такой модели карантина, какая введена в Украине, при таких ограничениях и их соблюдении, заболеваемость не растет, а удерживается на умеренном уровне.

"Поэтому сегодня, если мы хотим сберечь экономику страны, не закрывать страну и не вводить карантинные ограничения так, как это было в марте, есть единственный путь – всем вместе соблюдать те ограничения, которые предложены в адаптивной модели (маски, дезинфекция, социальная дистанция)", – резюмировал глава правительства.

Отметим, что в последнее время ежесуточно фиксируется от 800 и почти до 1000 новых случаев COVID-19. Власти уже заговорили о начале новой волны коронавируса, а Минздрав начал развертывание больниц второй волны для приема больных. Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил условия для ужесточения карантина в областях.

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