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Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 42 тысячи

27 июня, 08:56

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Эпидемическая ситуация в стране ухудшается

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. По данным мониторинговой системы СНБО, за прошлые сутки, 26 июня, в стране обнаружили 948 новых больных COVID-19.

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Всего же с начала эпидемии в Украине коронавирус диагностировали у 42 065 человек. Для 1110 зараженных эта болезнь закончилась летально (24 человека скончались за последние сутки). Еще 18 701 инфицированный победил болезнь (402 за последние сутки).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление: Украина вошла в серьезную волну COVID-19. Говоря о вспышке коронавируса в последние пару недель, он отметил, что при соблюдении карантина роста заболеваемости не было бы.

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Кроме того, Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах страны могут снова остановить общественный транспорт. По его словам, ситуация будет зависеть от загруженности койко-мест в больницах, темпов прироста больных СОVID-19 и ряда других показателей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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