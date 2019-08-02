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В Киеве обрушилась часть пешеходного моста: видео с места ЧП

Сегодня, 15:37

Рухнули бетонные конструкции с верхней части одной из опор переправы

В Киеве обрушилась часть пешеходного моста: видео с места ЧП Происшествия Рухнули бетонные конструкции с верхней части одной из опор переправы

В Киеве днем в пятницу, 2 августа, обрушилась часть пешеходного моста через Днепр. Об этом сообщается в паблике "Информатора" в Facebook.

В частности, рухнули бетонные конструкции с верхней части одной из опор переправы.

На данный момент мост не перекрыт, на нем гуляют пешеходы.

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Инцидент произошел около полудня. На месте уже побывала следственно-оперативная группа и спасатели.

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Напомним, пешеходный мост через Днепр соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова. Был сооружен в 1956—1957 годах. Опоры моста железобетонные, рамной конструкции. Основы всех опор — железобетонные забивные сваи. Сам же мост является одной из визитных карточек столицы.

Ранее сообщалось о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах

При этом несколько раз стекло трескалось на полу моста.

Ранее также сообщалось об аварийном состоянии моста Патона. "Сегодня" специально прогулялась по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1 543 метра. В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева.

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Киев мост пешеходный мост

Источник: Сегодня

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