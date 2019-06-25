В Киеве пациенты все чаще нападают на медиков

За последнюю врачи трижды становились жертвами нападений

В Киеве на протяжении минувшей недели медики трижды становились жертвами нападений. Пациенты или их родственники избивали врачей ногами и бросались на них с ножами.

Так, несколько дней назад в реанимации столичной больницы мужчина попытался атаковать медиков.

"Как раз на этом месте лежала его родственница. Вел себя неадекватно, пытался сесть на кровать, на пациентку", – рассказал Николай Калыш, заведующий отделением интенсивной терапии Киевской больницы скорой медицинской помощи.

Спасения врачи искали у муниципальной охраны, которая дежурит в заведении круглосуточно.

"Применяем пластиковую стяжку. Палка резиновая применяется очень редко", – рассказали охранники.

Они добавили, что успокаивать агрессивных пациентов им приходится по нескольку раз в день.

"Часто, часто приходится. Лето, природа, недалеко Гидропарк, где постоянно драки происходят", – объяснил Виталий Спыс, старший смены КП "Муниципальная стража Киева".

В опасность часто попадают и медики скорой помощи. Бросаются на врачей и больные, и их родственники. И почти всегда нападающие находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Агрессию на себе недавно ощутила и Анастасия – фельдшер скорой помощи. Девушка вспоминает, что недавно их бригада приехала на вызов к нетрезвой пациентке. Врачей вызвали ее друзья. Когда та увидела медиков, внезапно на них набросилась и ногой ударила Анастасию.

"Мне просто пошел в плечо удар сильный. Вплоть до того, что я практически упала", – вспомнила фельдшер медицины неотложных состояний Анастасия Кривошей.

В центре экстренной помощи говорят, что критические ситуации во время дежурств случаются довольно часто. В этом году нападений на столичных врачей стало вдвое больше.

"У нас был случай, когда пациентка разбила фужером голову врача. Бывает, натравливают собак. Нападают с ножами, с лезвиями", – перечислила Ляна Божко, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве.

Врачи говорят, что в этих случаях единственный способ защититься – спрятаться в машину и звонить на 102.

"У нас есть вот здесь кнопка тревоги. Мы ее нажимаем. Идет подача сразу к диспетчеру. Он может нам вызвать патруль полиции в помощь", – говорят медики.

Сигнал СОС может подать и водитель скорой, однако времени на это может и не быть. Врачи признаются, что им было бы безопаснее работать, если бы на вызовах рядом всегда были стражи порядка, а сами пациенты уважали бы их работу.

Напомним, что ранее в Минздраве планировали полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.

Также мы сообщали о том, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

Также Кабинет министров утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Поэтому антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту.

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