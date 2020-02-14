Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

В Киеве пассажиры маршрутки учинили самосуд над карманником

14 февраля, 22:31

Вор залез в сумку к женщине и украл телефон, но попался

Фото: vn.mk.ua

Фото: vn.mk.ua

В киевской маршрутке пассажиры поймали карманника, который обчистил сумку пасссажирки, украв у нее мобильный телефон. Однако, воровство не осталось незамеченным. Пассажиры задержали карманника, отобрали у него "добычу" и отлупили.

Видео инцидента, который произошел в микроавтобусе на маршруте 401 (Южный вокзал – ул. Чернобыльская), опубликовали в паблике "Киев Оперативный".

После наказания горе-вора, который просил о пощаде, выбросили из маршрутки, отпустив.

Реклама

Отметим, в 2019 году в Киеве пассажиры троллейбуса разбили голову молодому мужчине, который украл в транспортном средстве мобильный телефон. В том же году жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона.

В тренде
Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев маршрутки карманники воровство самосуд

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьевТранспорт
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результаты
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результатыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...