В Киеве пассажиры маршрутки учинили самосуд над карманником

Вор залез в сумку к женщине и украл телефон, но попался

Фото: vn.mk.ua

В киевской маршрутке пассажиры поймали карманника, который обчистил сумку пасссажирки, украв у нее мобильный телефон. Однако, воровство не осталось незамеченным. Пассажиры задержали карманника, отобрали у него "добычу" и отлупили.

Видео инцидента, который произошел в микроавтобусе на маршруте 401 (Южный вокзал – ул. Чернобыльская), опубликовали в паблике "Киев Оперативный".

После наказания горе-вора, который просил о пощаде, выбросили из маршрутки, отпустив.

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Отметим, в 2019 году в Киеве пассажиры троллейбуса разбили голову молодому мужчине, который украл в транспортном средстве мобильный телефон. В том же году жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

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