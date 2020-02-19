В Киеве пассажиры метро поймали и жестко наказали карманника (видео)

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В столичной подземке в среду, 19 февраля, пассажиры на станции метро "Золотые ворота" поймали карманника. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора-карманника, который пытался вытянуть у людей вещи, похожие на кошельки и телефоны", – говорится в сообщении паблика.

При этом также опубликовано видео, на котором пассажиры метро скрутили мужчину и повалили на пол на перроне. Мужчина при этом кричит и просит о помощи проходящих людей.

Видео: dtp.kiev.ua

Не так давно в киевской маршрутке пассажиры поймали карманника, который обчистил сумку пассажирки, украв у нее мобильный телефон. Однако воровство не осталось незамеченным. Пассажиры задержали вора, отобрали у него "добычу" и избили.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Их жертвой можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

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