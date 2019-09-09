В Киеве патрульные спасли мужчину от суицида – видео

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Киеве службе 102 поступил вызов о подозрительном человеке на крыше здания возле станции метро "Житомирская". Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и увидели мужчину, который стоял на краю лифтовой шахты и смотрел вниз, намереваясь прыгнуть, рассказали в Патрульной службе.

Инспекторы быстро поднялись на крышу дома и незаметно подошли к мужчине. На расстоянии нескольких метров он их заметил, но уже в следующую секунду полицейские держали его за руки и отвели подальше от края здания.

Мужчина был в отчаянии и не шел на контакт с полицейскими, но и не сопротивлялся. После того, как они все вместе спустились вниз, он рассказал, что из-за семейного конфликта он не видит смысла жить дальше, а потому поднялся на крышу, чтобы решить свои проблемы, прыгнув вниз.

Для предоставления мужчине психологической помощи патрульные вызвали медиков.

"Помните, жизнь – высшая ценность. Какой бы сложной она иногда вам не казалась, всегда можно найти выход", – напомнили в патрульной службе.

Напомним, в Киеве полицейский спас мужчину, который упал на рельсы на станции метро "Черниговская".

Ранее сообщалось, что на Волыни патрульные спасли от суицида ветерана АТО. Инцидент произошел на улице Кравчука в Луцке.

Коме того, в Каменском полицейские разыскали и спасли 14-летнюю девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. О случившемся на линию "102" сообщила 35-летняя мама школьницы. Она заявила, что в этот же день ее дочь поехала к бабушке. На автовокзале девочка она села на автобус, однако до места назначения так и не добралась, а на телефон не отвечала. Полицейские в ходе розыскных действий опросили знакомых и друзей девочки, которые сообщили, что школьница собирается совершить самоубийство. Уже через полчаса полицейские обнаружили без сознания девочку-подростка в заброшенном здании и отвезли ее в больницу.

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