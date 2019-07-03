На Волыни копы спасли от смерти ветерана АТО

Копам удалось отговорить мужчину прыгать с крыши девятого этажа в Луцке

Фото: Facebook

На Волыни патрульные спасли от суицида ветерана АТО. Инцидент произошел 2 июля, около 19 часов, на улице Кравчука в Луцке.

"Все только начинается", "Тебе еще жить и жить", "Не делай ненужных поступков", – благодаря уместно подобранным словам и историям из собственной жизни луцкие патрульные отговорили мужчину прыгнуть вниз с крыши многоэтажки", – сообщают в пресс-службе патрульной полиции.

Когда в радиоэфире прозвучало сообщение о попытке самоубийства, на место сразу отправились 5 экипажей патрульных, командир батальона, работники скорой и спасатели ГСЧС. На крыше 9-этажного дома они обнаружили мужчину, который рассказал, что у него посттравматический синдром после пребывания в АТО и он не хочет жить дальше.

Около часа инспекторы общались с ним о жизни, службе, будущем, убеждали не делать глупостей, рассказывали, как найти себя и таки жить дальше. Полицейские Дмитрий Мандзюк и Виктор Дрогомирецкий, которые также воевали на Востоке Украины, сумели найти этот особый подход к мужчине, благодаря чему он таки поднялся с края "пропасти".

Благодаря патрульным, у жены остался живым муж, а у дочки- отец, и сына у родителей. Спасенного ветерана АТО доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Напомним, недавно сообщалось, что по подсчетам военных психологов, около сорока тысяч ветеранов АТО нуждаются в психологической реабилитации. Так называемый посттравматический синдром начинает проявляться через два года после возвращения с фронта.

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Ранее мы писали о том, как помочь бойцам, повидавшим пекло войны.

Также сообщалось о том, как бывший разведчик-диверсант преодолел поствоенный синдром с помощью работы и выращивания роз.

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