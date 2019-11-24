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В Киеве перевернулся микроавтобус: видео с места ДТП на Петровке

24 ноября, 15:13

После опрокидывания в машину врезалась легковушка

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль.

Как сообщает dtp.kiev.ua, авария случилась 24 ноября на Петровке в Оболонском районе столицы – недалеко от места столкновения двух легковушек накануне.

Очевидцы выложили видео с места ДТП. На снятых кадрах видно лежащий на боку микроавтобус и легковушку, которая врезалась в опрокинутую машину.

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Обстоятельства случившегося не уточняются, но, как отмечается, обошлось без госпитализации – пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Кроме того, мы также писали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Киев ДТП Петровка Почайна

Источник: Сегодня

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