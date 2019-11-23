В Киеве во время оформления ДТП столкнулись две легковушки: появились фото

На Северном мосту в Киеве в стоящий на "аварийке" автомобиль Toyota Avalon на полном ходу влетела Toyota Camry. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около полуночи 23 ноября. Как рассказал один из свидетелей аварии, Toyota Avalon находилась в крайнем левом ряду во время оформления ДТП с включенным сигналом аварийной остановки. В этот момент с Оболони в сторону Троещины ехала Toyota Camry. Водитель этой легковушки не заметил автомобиль впереди и протаранил его на полном ходу.

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В ДТП чудом никто серьезно не пострадал. Приехавшие на место медики помогли двум мужчинам, но те от госпитализации отказались.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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